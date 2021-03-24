Bursa'da tır önce elektrik direğini sonra eve çarptı

Yoldan çıkan tır önce elektrik direğine ardından bir eve çarptı. Elektrik direğinin devrilmesi ile mahalle elektriksiz kaldı.

Bursa’nın Orhangazi ilçesinde, Bilecik’ten yüklediği fayans ile yola çıkan tır, ilçeye bağlı Bayırköy Mahallesi içinden geçtiği esnada yağıştan dolayı kontrolden çıktı.

Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ile tır, yol kenarındaki elektrik direğine çarptı.

Direği deviren tır, karşı şeritteki evin direğine çarparak durabildi.

BÖLGE ELEKTRİKSİZ KALDI

Direğin devrilmesi nedeni ile Bayırköy’ün tamamı elektriksiz kaldı. Kaza sırasında uykuda olan ev sahipleri, "Çok büyük bir gürültü yaşandı. Çok korktuk. Elektrikler kesilince deprem oluyor sandık. Dışarı çıktığımızda kamyonu gördük.” dedi.

Muhtar Abdi Ildız, kazadan haberdar olmadan önce bölgede elektriklerin gittiğini fark ettikten sonra ekiplere haber verildiğini söyledi.

TIR, VİNÇLE KALDIRILDI

Fayans yüklü tır, vinç yardımı ile bulunduğu yerden çekildi.

Çalışmalar esnasında Orhangazi-Yenişehir yolu trafiğe kapatıldı. UEDAŞ ekiplerinin bölgede yaptığı çalışmalar neticesinde bölgeye yeniden elektrik verilmeye başladı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.