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    Bursa'da tırın çarptığı otomobil parçalara ayrıldı

    Yağmurlu yolda direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobili tır biçti. Kaza sonucu otomobil sürücüsü ağır yaralandı.
    • AA & Ensonhaber
    • 19.11.2021 - 08:50
    • Güncelleme : 19.11.2021 - 09:09
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    Bursa'da tırın çarptığı otomobil parçalara ayrıldı

    Bursa-İzmir yolu Ata Bulvarı'nda, İrfan Balaban'ın kullandığı 16 RBL 78 plakalı otomobil, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı.

    Bu sırada arkadan gelen Samet Şentürk idaresindeki 33 DDM 56 plakalı tır duramayarak otomobile çarptı

    OTOMOBİL İKİYE BÖLÜNDÜ: 1'İ AĞIR 2 YARALI

    Yol kenarında bulunan bariyerlere çarpan otomobil ikiye ayrıldı. Otomobil sürücüsü İrfan Balaban ile yanında bulunan İsmail A. kazanın etkisiyle araçtan fırladı.

    Diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından iki yaralı, Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Sürücü Balaban'ın durumunun ciddi olduğu öğrenildi.

    Bursa'da tırın çarptığı otomobil parçalara ayrıldı ViDEO

    TIR ŞOFÖRÜNE GÖZALTI

    Tır sürücüsü Samet Şentürk ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Bir süre kontrollü sağlanan trafik, kamyon ve otomobilin yoldan çekilmesinin ardından açıldı.

    Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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