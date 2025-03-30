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Bursa'da toplu bayramlaşma geleneği: Kuyruk 1 kilometreyi buldu

Bursa'da toplu bayramlaşma geleneği: Kuyruk 1 kilometreyi buldu Toplu bayramlaşma geleneğinin uzun yıllardır sürdüğünün altını çizen Cerrah Mahallesi Muhtarı Hasan Ayar, geleneğin 60-65 yıldır atalarından kendilerine kalan bir miras olduğunu belirterek, "Bu geleneği devam ettiriyoruz, ettirmeye de devam edeceğiz." dedi.