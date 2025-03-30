İHA
Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı Cerrah Mahallesi'nde 12 bin kişi yaşamını sürdürüyor.
Halk, dini bayramlarda toplu halde bayramlaşıyor.
BİNDEN FAZLA LİŞİ SIRAYA GİRİYOR
Geleneksel hale gelen toplu bayramlaşma, bayram namazı sonrası başlıyor.
Binden fazla kişi sıraya girerek birbirleriyle bayramlaşıyor.
"MAHALLEMİZDEKİ BAYRAMLAŞMA GELENEĞİ 60-65 YILDIR ATALARIMIZDAN BİZE KALAN BİR MİRAS"
Cerrah Mahallesi Muhtarı Hasan Ayar, bayramlaşma geleneğinin uzun yıllardır sürdüğünü söyleyerek, şöyle dedi:
Mahallemizdeki bayramlaşma geleneği 60-65 yıldır atalarımızdan bize kalan bir miras. Bu geleneği devam ettiriyoruz, ettirmeye de devam edeceğiz. Herkese hayırlı bayramlar.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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