İHA
Şehir magandaları yurdun birçok noktasında dehşet anlarına sebep oluyor...
Bunun yanı sıra vatandaşlar özel günlerinde trafikte yaptıklarıyla yürekleri ağza getiriyor.
Ölüm ve ağır yaralanmalara sebep olan eğlence anlayışı, ne yazık ki caydırıcı olmuyor.
Yurdun birçok noktasında yaşanan olayın biri de Bursa'nın Osmangazi ilçesinde yaşandı.
Yolda halay çektiler
Bir grup, seyir halindeki araçlarıyla yolu kesip araçlarından indi.
Daha sonrasında kaldırım kenarında buluşan kişiler halaya çekmeye başladı.
Çevredekilerin korna ile uyarılarına aldırmayan kalabalık, polis ekiplerinin sirenini görünce hızla kaçmaya başladı.
O anlar kaydedildi
Yaşanan anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefon kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.