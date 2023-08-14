Bursa'da trafiği kesen grup yolda halay çekti Eğlenmek isteyen bir grup kalabalık araçlarından inip trafiği keserken bir süre halay çeken kişilerin polis sirenini görünce hızla kaçmaya başladığı anlar kayıt altına alındı.

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İHA

Şehir magandaları yurdun birçok noktasında dehşet anlarına sebep oluyor...

Bunun yanı sıra vatandaşlar özel günlerinde trafikte yaptıklarıyla yürekleri ağza getiriyor.

Ölüm ve ağır yaralanmalara sebep olan eğlence anlayışı, ne yazık ki caydırıcı olmuyor.

Yurdun birçok noktasında yaşanan olayın biri de Bursa'nın Osmangazi ilçesinde yaşandı.

Yolda halay çektiler

Bir grup, seyir halindeki araçlarıyla yolu kesip araçlarından indi.

Daha sonrasında kaldırım kenarında buluşan kişiler halaya çekmeye başladı.

Çevredekilerin korna ile uyarılarına aldırmayan kalabalık, polis ekiplerinin sirenini görünce hızla kaçmaya başladı.

O anlar kaydedildi

Yaşanan anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefon kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.