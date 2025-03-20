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DHA

Bursa’nın Yıldırım ilçesi Mimarsinan Mahallesi’nde gece saatlerinde hızla ilerleyen motosiklet sürücüsü Y.E.A., ön tekerini kaldırarak trafiği tehlikeye attı. Ara sokakta yaşanan bu tehlikeli anlar, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

KASK KAMERASIYLA KAYDETTİ, YAYINLADI

Dört gün sonra aynı mahallede, bu kez alt geçitte yoğun araç trafiği arasında yine benzer bir gösteriye imza atan Y.E.A., motosikletinin ön tekerini kaldırarak hızla ilerledi. Üstelik bu anları kendi kask kamerasıyla kaydedip sosyal medya hesabında paylaştı.

CEZAYI YEDİ, EHLİYETİNİ DE KAYBETTİ

Görüntüleri inceleyen polis ekipleri, kimliğini tespit ettikleri sürücüyü kısa sürede yakaladı. Ertuğrulgazi Polis Merkezi Amirliği tarafından gözaltına alınan Y.E.A.’ya 22 bin 687 lira para cezası kesilirken, ehliyetine de el konuldu.