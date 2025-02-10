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İHA

Bursa'da kent genelinde gerçekleştirilen trafik denetimleri sırasında ilginç anlar yaşandı.

Osmangazi ilçesinde sürücüleri denetleyen trafik polisi ekipleri, Bursalı Tahir Caddesi üzerinde şüphelendikleri bir aracı durdurdu.

Şüpheli aracın sürücüsü, polis ekiplerinin taleplerini göz ardı ederek alkolmetreyi üflemek istemedi.

ALKOLLÜ ÇIKMAMAK İÇİN 6 KEZ AĞZINI ÇALKALADI

Su ile ağzını 6 kez çalkalayan ve ayakta durmaya mecali olmayan sürücü, yapılan kontroller sonrası 1.48 promil alkollü çıktı.

Alkollü sürücünün alkollü arkadaşları ise trafik ekiplerine işini yaptırmamak için 40 takla attı.

"AĞLAYACAĞIM ŞİMDİ"

Polis memurunun "İşimi yapmama engel oluyorsun" demesine alınan alkollü sürücünün arkadaşı, "Ben mi engelledim, biz sizi seviyoruz. Ağlayacağım valla şimdi" diye konuştu.

"YAKALANANLARI MAHKUM GİBİ GÖTÜRMEYİN, GENİŞ ARABALAR OLSUN"

Alkollü sürücü ifadesi alınmak üzere karakola götürülürken, arkadaşı ise olay yerinde bulunan basın mensubuna, "Trafikte yakalananları mahkumlar gibi sıkışık sıkışık götürmeyin. Daha geniş arabalar olsun. İnsanlar rahat binsin arabaya. Kendini mahkum gibi hissetmesin. Psikolojik korku yaşıyor insanlar ister istemez" dedi.

Gazetecinin 'Arkadaşın mahkum gibi mi gitti?' sorusuna ise, "Öyle gitti valla, ben de üzüldüm" diye cevap verdi.