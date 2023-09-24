Bursa'da trafikte tartıştığı kişinin başına duba fırlattı Trafikte tartışma yaşayan iki grup arasında çıkan kavgada taraflardan biri yol kenarındaki dubayı kavga ettiği kişinin kafasına fırlattı. O anlar kameraya yansıdı.

İHA Bursa'da merkez Osmangazi ilçesi Atatürk Caddesi'nde trafikte tartışma yaşayan iki grup arasında kavga çıktı. Kısa sürede büyüyen kavgada taraflar birbirine yumruk atıp duba savurdu. Polis güçlükle ayırdı Ortalığı adeta boks ringine çeviren kalabalığı polis ekibi güçlükle ayırdı. Kameralara yansıdı O anlar kameraya anbean yansıdı. Öte yandan, Nilüfer ilçesinde Balkan Panayırı konseri sonrası aralarında tartışma çıkan gençler bıçaklı kavgaya tutuşup kendilerini ayıran polise saldırdı. Gözaltına alındı Polis, şüphelileri yere yatırarak etkisiz hale getirip, gözaltına aldı. Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA) Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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