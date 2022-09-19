Patenli bir genç, motosiklete tutunarak otoyolda yolculuk yaptı. Seyir halindeki bir kamyonetin üzerindeki yüklerde ise bir kişinin oturduğu görüldü. O anlar, kameralar tarafından kaydedildi.

Bursa’da, trafikte canlarını hiçe sayarak yolculuk yapan şahıslar, cep telefonu kameraları ile saniye saniye görüntülendi.

İlk görüntü, Kestel ilçesi Ankara Yolu Caddesi’nde çekildi. Görüntülerde, patenli bir gencin gideceği yere daha hızlı şekilde gitmek için motosiklete tutunarak ilerlediği görüldü.

Hem trafiği hem kendi canını hiçe sayan genç, ara sokağa girerek gözden kayboldu.

Kamyonet üzerinde yolculuk kamerada

Diğer bir görüntü ise merkez Yıldırım ilçesi Samanlı Kavşağı’nda kaydedildi. Bir kişinin açık kasa kamyonetin kasasındaki yükün üzerinde yolculuk yaptığı, herhangi bir güvenlik önleminin de olmadığı görüldü.

Kamyonet üzerindeki tehlikeli yolculuk, başka bir sürücünün cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Bursa’da trafikte tehlikeli yolculuk anları kamerada VİDEO

