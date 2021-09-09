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    Bursa’da trafoya giren hırsızlar, elektrik akımına kapıldı

    Yıldırım ilçesinde, bakır kabloları çalmak için gece vakti trafoya giren Veysel V. ile Şahin U. isimli 2 şahıs, elektrik akımına kapılarak ağır yaralandı.
    • DHA
    • 09.09.2021 - 12:41
    • Güncelleme : 09.09.2021 - 13:37
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    Bursa’da trafoya giren hırsızlar, elektrik akımına kapıldı

    Bursa’nın Yıldırım ilçesine bağlı Eğitim Mahallesi'nde bulunan elektrik trafosuna bakır kabloları çalmak için saat 02.00 sıralarında giren Veysel V. ve Şahin U. isimli 2 şahıs, elektrik akımına kapılıp ağır yaralandı.

    Yaşanan kısa devre trafoda yangın çıkarırken, tüm mahallenin elektrikleri kesildi.

    İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    HAYATİ TEHLİKELERİ SÜRÜYOR

    Trafodan yaralı olarak çıkarılan Veysel V. ve Şahin U., olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansa alınarak Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

    Durumları ağır olan Veysel V. ile Şahin U.'nun hayati tehlikeyi atlatamadığı açıklandı.

    Bursa’da trafoya giren hırsızlar, elektrik akımına kapıldı ViDEO

     

    SORUŞTURMA BAŞLATILDI

    Kesilen elektrikler ise Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş. (UEDAŞ) ekiplerinin 1 saatlik çalışması sonucu tekrar verildi.

    Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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