Bursa'da tur otobüsü kazası: Ölü ve yaralılar var

Bursa'da tur otobüsü kazası: Ölü ve yaralılar var

Kütahya'dan Mudanya'ya ilerlerken kontrolden çıkan tur otobüsü şarampole uçtu. İlk belirlemelere göre otobüste 1 kişi hayatını kaybederken, 46 yaralı çevre hastanelere kaldırıldı.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinden Bursa Mudanya'ya ilerleyen tur otobüsü kontrolden çıktı.

İnegöl ilçesi civarında şarampole yuvarlanan otobüste, fazla sayıda kişi yaralandı.

Bölgedekilerin ihbarı üzerine olay yerine, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

1 ölü 46 yaralı

DHA'nın aktarımına göre korkunç kazada, 46 kişi yaralanırken, 1 kişi hayatını kaybetti.

Bir diğer yandan yaralılar, İnegöl ve Domaniç'teki hastanelere sevk edildi.

Bursa'da tur otobüsü kazası: Ölü ve yaralılar var ViDEO