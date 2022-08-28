Petrol
100.6
1.27%
Euro
18.0973
-0.21%
Dolar
18.1648
0.01%
Altın
1.015
-1.12%
Borsa
3146
0.30%
Bitcoin
370.287
-0.90%
BTXN Coin
4.63
-4.92%
Bitexen
22ºC
İstanbul
Açık 22 C
    Bursa'da tur otobüsü kazası: Ölü ve yaralılar var

    Bursa'da tur otobüsü kazası: Ölü ve yaralılar var

    Kütahya'dan Mudanya'ya ilerlerken kontrolden çıkan tur otobüsü şarampole uçtu. İlk belirlemelere göre otobüste 1 kişi hayatını kaybederken, 46 yaralı çevre hastanelere kaldırıldı.
    • 28.08.2022 - 09:49
    • Güncelleme : 28.08.2022 - 10:29
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinden Bursa Mudanya'ya ilerleyen tur otobüsü kontrolden çıktı.

    İnegöl ilçesi civarında şarampole yuvarlanan otobüste, fazla sayıda kişi yaralandı.

    Bölgedekilerin ihbarı üzerine olay yerine, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

    1 ölü 46 yaralı

    DHA'nın aktarımına göre korkunç kazada, 46 kişi yaralanırken, 1 kişi hayatını kaybetti.

    Bir diğer yandan yaralılar, İnegöl ve Domaniç'teki hastanelere sevk edildi.

    Bursa'da tur otobüsü kazası: Ölü ve yaralılar var ViDEO

    Bursa da tur otobüsü kazası: Ölü ve yaralılar var #1

    Bursa da tur otobüsü kazası: Ölü ve yaralılar var #2

    Bursa da tur otobüsü kazası: Ölü ve yaralılar var #3

    Bursa da tur otobüsü kazası: Ölü ve yaralılar var #4

    Bursa da tur otobüsü kazası: Ölü ve yaralılar var #5

    Bursa da tur otobüsü kazası: Ölü ve yaralılar var #6

    Bursa da tur otobüsü kazası: Ölü ve yaralılar var #7

    Bursa da tur otobüsü kazası: Ölü ve yaralılar var #8

    Bursa da tur otobüsü kazası: Ölü ve yaralılar var #9

    Bursa da tur otobüsü kazası: Ölü ve yaralılar var #10

    Bursa da tur otobüsü kazası: Ölü ve yaralılar var #11

    Bursa da tur otobüsü kazası: Ölü ve yaralılar var #12


    İlginizi Çekebilir

    Müjde Ar: Ben sürtüğüm
    Gündem

    Müjde Ar: Ben sürtüğüm

    Genç girişimci Aslı günlük 300 USD kazanıyor!
    Btcrobo

    Genç girişimci Aslı günlük 300 USD kazanıyor!

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şerif ile görüştü
    Gündem

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şerif ile görüştü

    Görüş Bildir