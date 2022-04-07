Bursa'da tur otobüsünün çarptığı motosikletli 2 polis yaralandı

Tur şoförü U dönüşü yaptığı sırada, 2 polisin üzerinde olduğu motosiklete çarptı. Savrularak düşen polisler hastaneye kaldırılırken, şoför ise karakola götürüldü.

Bursa'nın Haşim İşcan Caddesi'nde feci bir kaza yaşandı.

34 ETS 755 plakalı tur minibüsü şoförü A.T., yolun en sağ şeridinden en sol şeride geçerek Gökdere istikametine U dönüş yapmak istedi.

Bu sırada sabit görev yerlerine hareket halinde olan trafik polisleri Mehmet Akgün ve Ali Haydar Kurukafa, manevra yapan minibüsü görüp kaçmak istedi.

İki polis de motordan düştü

Yaptıkları manevrayla kazadan kaçamayan iki polis memuru minibüsle çarpıştı. İki polis memuru motosikletten düşerek savruldu. Kazayı gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu.

Kaza geçiren mesai arkadaşlarını görünce gözyaşlarını tutamadılar

Kısa sürede olay yerine sağlık ekibi ve çok sayıda trafik polisi geldi. Mesai arkadaşlarını yaralı gören bazı polis memurları gözyaşlarını tutamazken, yaralı iki polis olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Minibüs şoförü A.T. ise ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.