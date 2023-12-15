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Bursa'da Türk usulü araç kurtarma: Sosyal medyada viral oldu

Bursa'da Türk usulü araç kurtarma: Sosyal medyada viral oldu Bursa'da arızalanıp yolda kalan Tofaş Kartal marka bir otomobil, sadece Türkiye'de görülebilecek bir metotla kurtarıldı. Başka bir Tofaş otomobilin kaputuna oturup ayaklarını uzatan bir kişi, yolda kalan otomobili arkasından ayaklarıyla itekleyip otoyolda seyretti. O anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi.