Bursa'da uçan uçana! Lodos fena vurdu Hızı 95 kilometreyi bulan fırtına, Bursa'da hayatı felç etti. İki kişi birbirine ve ağaca tutunarak ayakta kalmaya çalıştı, bir genç ise köprü altında emekleyerek kendisini fırtınadan korudu.

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İHA

Gece saatlerinde İstanbul ve Bursa'yı şiddetli fırtına vurdu...

Özellikle Bursa'da hızı 95 kilometreyi vuran fırtına, vatandaşlara zor anlar yaşattı.

Merkez Yıldırım ilçesi Ankara Caddesi üzerinde bir motosikletli, fırtınada kontrolü kaybedip aracıyla yere düştü. Onu gören diğer motosiklet sürücüsü ve arkadaşı yardıma koşmak istedi ancak ayakta durmakta güçlük çektiler.

Köprü altında emekledi

Bu kazanın 100 metre üzerinde Gökdere Vadisi'nde de fırtına, sokaktaki vatandaşları hazırlıksız yakaladı. İki kişi birbirine ve ağaca tutunarak ayakta kalmaya çalıştı, bir genç ise köprü altında emekleyerek kendisini korudu.

Merkez Yıldırım ilçesi Yiğitler Mahallesi'nde geri dönüşüm giysi dolabı da fırtınada harekete geçti. Dolabın cadde üzerinde seyretmesi bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı

AFAD devrede

Valilik, fırtınanın etkisinin bugün 15.00'e kadar süreceğini açıkladı.

Öte yandan AFAD ekipleri de şehir genelinde sivil toplum kuruluşları ile iş birliği yaparak sabaha kadar vatandaşların yardımına koştu.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)