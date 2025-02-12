Bursa'da uçurumdan düştüğünü zanneden sürücü kamyondan atladı

İHA
Bursa'nın İznik ilçesi Yenişehir yolunda kamyon, sürücüsünün kontrolünden çıkarak bariyerlere çarptı.
Aracın uçuruma uçtuğunu zanneden sürücü kapıyı açıp aşağı atladı.
Fakat kamyon sürücüsüz halde 400 metre boyunca ters yönden ilerleyip bariyerlere çarparak emniyet şeridinde durdu.
HAFİF YARALANDI
Jandarma ekiplerince kazayla ilgili tahkikat başlatılırken hafif yaralanan sürücü ise sağlık ekiplerince İznik Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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