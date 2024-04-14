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Bursa’da Uludağ eteklerinde yangın: Çok sayıda ekip alevlere müdahale ediyor

Bursa’da Uludağ eteklerinde yangın: Çok sayıda ekip alevlere müdahale ediyor Ramazan Bayramı tatilinin son gününde Bursa'dan yangın haberi geldi. Uludağ eteklerinde başlayan ve şehirden şeçilen yangına vakit geçirmeden müdahale eden ekiplerin söndürme çalışmaları devam ediyor.