Bugün sabah saat 10.00'da Bursa’nın Uludağ eteklerinde bulunan sarp arazide yangın çıktı.
Yangın, Osmangazi İlçesi, Teleferik Mahallesi'nin üst bölgesinde, Uludağ eteklerinde Teferüç-Kadıyayla mevkiinde meydana geldi.
Dumanların yükseldiği gören vatandaşlar durumu 112 ekiplerine bildirdi.
Uludağ eteklerinde çıkan yangın, kentin birçok noktasından gözüktü.
Ağaçlık bölgede başlayan yangının birden büyümemesi için çok sayıda ekip, zorlu arazi şartlarında alevlere müdahale etmek için faaliyete geçti.
Yangına müdahale ediliyor
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı personel sevk edildi.
Ormanda çam ve köknar ağaçlarından oluşan arazinin sarp olması nedeniyle alevlere müdahale etmekte zorluk çekildiği belirtildi.
Alana itfaiye araçları çıkamıyor
İtfaiye araçlarının çıkamadığı alana, Oman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler kara yoluyla giderek müdahale ediyor.
Yetkililer, yangının durumuna göre alevlere havadan da müdahale edileceğini açıkladı.
Çıkış sebebi henüz belirlenemedi
Çıkış sebebi henüz belirlenemeyen yangına zorlu arazi şartlarında ulaşan ekiplerin müdahalesi sürüyor.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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