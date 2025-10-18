Bursa'da uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

- Bursa'nın İnegöl ilçesinde narkotik ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen bir kişiyi gözaltına aldı.
- Yapılan aramalarda 620 gram kokain ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen para bulundu.
- Şüpheli adli mercilere sevk edilecek.
Uyuşturucu ile mücadele sürüyor...
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, Bursa Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerince başarılı bir operasyon gerçekleştirildi.
1 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA
Operasyonda uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen bir şahıs gözaltına alındı.
Şüphelinin üzerinde, ikametinde ve aracında arama yapıldı.
YAPILAN ARAMADA ELE GEÇİRİLENLER
Yapılan aramalarda; 123 parça halinde toplam 620 gram kokain, 1 adet çalışır durumda hassas terazi, 1 adet cep telefonu, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 74 bin 400 TL ve 100 Euro ele geçirildi.
Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilecek.