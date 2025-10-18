Abone ol: Google News

Bursa'da uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

İnegöl ilçesinde, Bursa Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen bir şahıs gözaltına alınırken, yapılan aramalarda ise, 620 gram kokain ele geçirildi.

Yayınlama Tarihi: 18.10.2025 18:10
Uyuşturucu ile mücadele sürüyor...

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, Bursa Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerince başarılı bir operasyon gerçekleştirildi. 

1 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Operasyonda uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen bir şahıs gözaltına alındı.

Şüphelinin üzerinde, ikametinde ve aracında arama yapıldı. 

YAPILAN ARAMADA ELE GEÇİRİLENLER

Yapılan aramalarda; 123 parça halinde toplam 620 gram kokain, 1 adet çalışır durumda hassas terazi, 1 adet cep telefonu, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 74 bin 400 TL ve 100 Euro ele geçirildi.

Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilecek.

