Bursa'da uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı İnegöl ilçesinde, Bursa Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen bir şahıs gözaltına alınırken, yapılan aramalarda ise, 620 gram kokain ele geçirildi.