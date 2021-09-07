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Bursa'da uyuşturucu operasyonu: Çok sayıda gözaltı var

Bursa'da uyuşturucu operasyonu: Çok sayıda gözaltı var

850 polisin katılımıyla geniş çaplı uyuşturucu operasyonu başlatıldı. Çok sayıda gözaltının olduğu operasyon devam ediyor.