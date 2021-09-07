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    Bursa'da uyuşturucu operasyonu: Çok sayıda gözaltı var

    850 polisin katılımıyla geniş çaplı uyuşturucu operasyonu başlatıldı. Çok sayıda gözaltının olduğu operasyon devam ediyor.
    • DHA
    • 07.09.2021 - 08:53
    • Güncelleme : 07.09.2021 - 09:30
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    Bursa'da uyuşturucu operasyonu: Çok sayıda gözaltı var

    Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Gemlik merkezli kent genelinde uyuşturucu operasyonu düzenledi.

    850 personelin katıldığı operasyon sabahın ilk ışıklarıyla başladı.

    ÖZEL HAREKAT DESTEKLİ

    Operasyona özel harekat, çevik kuvvet ve asayiş ekipleri de destek verdi. Eğitimli narkotik köpekleri ve droneların da kullanıldığı operasyonda, önceden belirlenen adreslere baskınlar düzenlendi.

    Bursa'da uyuşturucu operasyonu: Çok sayıda gözaltı var VİDEO

    ÇOK SAYIDA GÖZALTI

    Operasyonda şüphelilerin evlerinin kapılarını koçbaşları ile kırarak içeri giren ekipler, silah ve uyuşturucu madde ele geçirdi.

    Çok sayıda şüpheli gözaltına alınırken, operasyon sürüyor.

    Bursa da uyuşturucu operasyonu: Çok sayıda gözaltı var #1

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    Bursa da uyuşturucu operasyonu: Çok sayıda gözaltı var #5

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