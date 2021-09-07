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- Bursa'da uyuşturucu operasyonu: Çok sayıda gözaltı var
Bursa'da uyuşturucu operasyonu: Çok sayıda gözaltı var
850 polisin katılımıyla geniş çaplı uyuşturucu operasyonu başlatıldı. Çok sayıda gözaltının olduğu operasyon devam ediyor.
- DHA
- 07.09.2021 - 08:53
- Güncelleme : 07.09.2021 - 09:30
Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Gemlik merkezli kent genelinde uyuşturucu operasyonu düzenledi.
850 personelin katıldığı operasyon sabahın ilk ışıklarıyla başladı.
ÖZEL HAREKAT DESTEKLİ
Operasyona özel harekat, çevik kuvvet ve asayiş ekipleri de destek verdi. Eğitimli narkotik köpekleri ve droneların da kullanıldığı operasyonda, önceden belirlenen adreslere baskınlar düzenlendi.
Bursa'da uyuşturucu operasyonu: Çok sayıda gözaltı var VİDEO
ÇOK SAYIDA GÖZALTI
Operasyonda şüphelilerin evlerinin kapılarını koçbaşları ile kırarak içeri giren ekipler, silah ve uyuşturucu madde ele geçirdi.
Çok sayıda şüpheli gözaltına alınırken, operasyon sürüyor.