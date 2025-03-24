Bursa'da uyuşturucu tacirleri bekçilerden kaçamadı

İHA

Bursa'nın İznik ilçesi Yeşilcami Mahallesi Sultan Orhan Caddesi Kümeevleri civarında ekipler, durumundan şüphelenilen ticari taksiyi durdurdu.

İçinde bulunan iki kişi ve araçta yapılan aramalarda, 4 gram kannaboid ve 15,5 gram metamfetamin uyuşturucu maddesi ele geçirildi.

2 KİŞİ CEZAEVİNE TESLİM EDİLDİ

Araçtaki A.Ö.'nün 3 yıl, F.S.'nin ise 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu ve cezaevi firarisi olduğu tespit edildi.

Gözaltına alınan 2 kişi, cezaevine teslim edildi.

Yine gece bekçilerince, önceki günlerde yaptıkları devriyelerde şüpheli şahısların kontrolünde toplam 25 gram sentetik kannaboid ele geçirildiği ifade edildi.