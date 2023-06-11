Bursa'da üzerine sıcak kakao dökülen bebek yaralandı Mutfakta emeklediği sırada üzerine sıcak kakao dökülen 11 aylık bebek, hastaneye kaldırıldı. Bebeğin vücudunun çeşitli yerlerinde ikinci derece yanıklar oluştuğu öğrenildi.

DHA

Bursa’nın İnegöl ilçesi Huzur Mahallesi Akasya Caddesi üzerindeki bir evde yaşayan Emine D., tatlı yapmak istedi.

Bunun için mutfağa geçen kadın, kakao yapmaya başladı.

Ancak çok talihsiz bir kaza oldu.

Üzerine sıcak kakao döküldü

Ocağın üstündeki cezvede bulunan sıcak kakao, bu sırada mutfakta emekleyen 11 aylık bebeği Kadir D.'nin üzerine döküldü.

İhbar üzerine adrese sağlık ekibi sevk edildi.

İkinci derece yanık oluştu

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Kadir bebek, İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yanık ünitesinde tedavi altına alınan Kadir bebeğin vücudunun çeşitli yerlerinde 2'nci derece yanıklar oluştuğu öğrenildi.