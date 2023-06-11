Bursa'da üzerine sıcak kakao dökülen bebek yaralandı

DHA
Bursa’nın İnegöl ilçesi Huzur Mahallesi Akasya Caddesi üzerindeki bir evde yaşayan Emine D., tatlı yapmak istedi.
Bunun için mutfağa geçen kadın, kakao yapmaya başladı.
Ancak çok talihsiz bir kaza oldu.
Üzerine sıcak kakao döküldü
Ocağın üstündeki cezvede bulunan sıcak kakao, bu sırada mutfakta emekleyen 11 aylık bebeği Kadir D.'nin üzerine döküldü.
İhbar üzerine adrese sağlık ekibi sevk edildi.
İkinci derece yanık oluştu
İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Kadir bebek, İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yanık ünitesinde tedavi altına alınan Kadir bebeğin vücudunun çeşitli yerlerinde 2'nci derece yanıklar oluştuğu öğrenildi.