DHA

Kolay para kazabilmek umuduyla vatandaşların vicdani ve vatani duygularını suistimal eden dolandırıcılar, yalanlarına düşkün ve yardıma muhtaç kimseleri de alet etmekten geri kalmıyor.

Bunun son örneği de Bursa'da görüldü.

Kentte telefon numaralarına eriştiği iş insanına kendisini vali yardımcısı olarak tanıtan bir şüpheli, engelli çocuklara yardım toplandığını, akülü tekerlekli sandalye alınacağını belirterek yardım istedi.

DOLANDIRICININ AĞINA DÜŞMEDİ

Yardım yapan iş insanı bir süre sonra şüphelenip, durumu polis ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine, Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri harekete geçti.

Adının İ.B. olduğu belirlenen şüphelinin, İstanbul Pendik'te yaşadığı tespit edildi.

"ENGELLİLERE YARDIM TOPLUYORUM" DEYİP KANDIRDI

Ekipler, şüphelinin kendini kaymakam ya da vali yardımcısı olarak tanıttığını, esnaf ve özellikle beton firması ya da çeltik işletmesi bulunan iş insanlarını arayıp, engelli ve kimsesiz çocuklara yardım topladıklarını, 'Akülü tekerlekli sandalye alacağız', 'Sosyal yardım yapacağız' gibi bahanelerle kandırıp, para topladığını saptadı.

GÖZALTINA ALINDI

18 Şubat'ta İ.B.'nin evine operasyon düzenlendi.

Şüphelinin gözaltına alındığı operasyonda, dolandırıcılıkta kullandığı belirlenen cep telefonu ve sim kartı ele geçirildi.

VERİ HAVUZU OLUŞTURMUŞ

Öte yandan ele geçirilen dijital materyallerde veri havuzu tespit edildi.

Şüphelinin, internet üzerinden ülke genelinde hedef seçeceği bölgenin esnaf, iş insanı ve mülki amirlerinin isimlerini belirleyip veri havuzu oluşturduğu, bu veri havuzundaki esnaf ve iş insanlarını arayıp dolandırdığı öğrenildi.

TUTUKLANDI

Çok sayıda esnaf ve iş insanını dolandırdığı tespit edilen İ.B., dün adliyeye sevk edildi.

Hakim karşısına çıkarılan şüpheli tutuklandı.