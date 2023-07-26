Bursa'da yabancı uyruklu iki kişi skuter gezisinde köpek saldırısına uğradı Skuter ile gezintiye çıkan 2 yabancı uyruklu kafadar kendilerin kovalayan köpekten kaçarken yaptıkları kazada yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

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İHA

Başıboş köpek dehşeti devam ediyor...

Öyle ki sokaklarda oynayamayan çocukların, rahatça yürüyemeyen vatandaşların sayısı bir hayli fazla.

Hemen hemen her gün ya bir sokak köpeği saldırısı ya da başıboş köpekler yüzünden yaşanan kazalar gündeme geliyor.

Yeni bir olay ise Bursa'da yaşandı.

2 arkadaş yaralandı

24 yaşındaki Suriye uyruklu Hala Elali Elali ile 26 yaşındaki Mustafa Elhac Muhammed'i, Ortaköy yolu üzerinde kiraladıkları skuter ile gezintiye çıktı.

İki arkadaşı bu sırada bir sokak köpeği kovalamaya başlamasıyla kaçmaya çalışan iki kafadar skuterden düşerek yaralandı.

Yaralılar hastaneye kaldırıldı

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri ilk müdahalesinin ardından yaralıları İnegöl Devlet Hastanesine kaldırdı.

Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.