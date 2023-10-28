Bursa'da yağışlı havalar kazaya sebep oldu! Genç çift hafif sıyrıklarla kurtuldu

İHA
Türkiye'de yağışlı havalar etkisini göstermeye başladı.
Bunun ardından dikkatsiz sürücülerin sebep olduğu kazalar artıyor.
Bursa’nın Yenişehir ilçesinde bir yeni kaza yaşandı.
Otomobil orta refüje çarptı
41 AİT 230 plakalı otomobil sürücüsü, İnegöl’den Yenişehir’e doğru seyir halindeyken, direksiyon hakimiyetini kaybetti.
Yağışlı havanın etkisiyle savrulan araç, orta refüje çarpıp takla attı.
Genç çift hastaneye kaldırıldı
Kazayı gören çevredekiler yaralıların yanına koşarken, durum 112 ekiplerine bildirildi.
İhbar üzerine gelen ekipler vatandaşların araçtan çıkardığı hafif yaralı genç çifti hastaneye sevk etti.
Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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