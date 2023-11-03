İHA
Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesi Hürriyet Mahallesi’nde ilginç bir olay meydana geldi...
Yolda karşılaşan iki grup, bir süre sonra "yan bakma" meselesi nedeniyle tartışmaya başladı.
Tekme tokatlı kavga kameraya yansıdı
Kısa sürede büyüyen tartışma yerini kavgaya bırakınca, taraflar birbirine tekme ve yumruklarla girdi.
Çevredeki vatandaşların polise ihbarıyla kalabalık dağılırken, caddenin boks ringine döndüğü anlar kameraya yansıdı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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