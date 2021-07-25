Bursa’da yanan araç dere yatağına uçtu

Park halindeki aracın motor kısmında yangın çıktı. Kendiliğinden hareket eden Saadet Yılmaz’a ait araç, yanarak dere yatağına uçtu.

Bursa’da, Saadet Yılmaz isimli bir vatandaş ailesi ile İnegöl-Gündüzlü Mahallesi yolu üzerinde faaliyet gösteren tesise kahvaltı yapmak için geldi.

Kahvaltı için tesise geçen ailenin park ettiği otomobilin motor kısmından dumanlar çıkmaya başladı.

Yoğun dumanın ardından bir anda yangın çıktı.

VATANDAŞLAR HABER VERDİ

Aracın motor kısmından çıkan alevleri gören çevredeki vatandaşlar, durumu Yılmaz’a bildirdi.

Yılmaz, itfaiyeyi aradığı sırada araç yanmaya devam ederek dere yatağına uçtu.

KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Araç, kullanılamaz hale geldi.