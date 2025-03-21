Bursa'da yangın dönüşü kaza geçiren itfaiye eri öldü

DHA
Bursa'nın Yenişehir ilçesinde itfaiye eri olarak çalışan 24 yaşındaki Burak Dağtekin, 31 Ocak günü kentteki bir yangın noktasına gitti.
Müdahale sonrası istasyona dönen Dağtekin, yolda trafik kazası geçirdi.
Kazada yaralanan genç itfaiye eri, ambulansla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldıııp, yoğun bakıma alındı.
HAYATINI KAYBETTİ
Dağtekin, 49 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.
Bekar olan itfaiye eri için Bursa Büyükşehir Belediyesi'nde tören düzenlendi.
Cenaze daha sonra memleketi Kayseri'ye gönderildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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