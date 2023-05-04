Bursa'da yaptığı ameliyatla tıp literatürüne giren profesör, hasta yakınları tarafından darbedildi Prof. Dr. Murat Biçer, evine giderken hasta yakınlarının saldırısına uğradı. Silahın kabzasıyla darbedilen Prof. Dr. Biçer tedaviye alınırken, 2 şüpheli gözaltına alındı. Prof. Dr. Biçer, 2020 yılında yaptığı ameliyatla dünya tıp literatürüne girmişti.

DHA

Bursa'nın Nilüfer İlçesi Görükle Mahallesi’nde Kalp ve Damar Cerrahı Prof. Dr. Murat Biçer, iddiaya göre, yaklaşık 1 yıl önce tedavi ettiği bir hastasının yoğun bakımdayken hayatını kaybetmesinin ardından, hasta yakınları tarafından tehdit almaya başladı.

Prof. Dr. Biçer, önceki gün hastaneden çıkıp Görükle Mahallesi’ndeki evine giderken, kendisini tehdit eden hasta yakınları tarafından silah kabzasıyla darbedildi.

Hastaneye kaldırıldı

Saldırganlar kaçarken, ihbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Prof. Dr. Biçer, Uludağ Üniversitesi Hastanesi Beyin Cerrahisi Kliniği’ne kaldırıldı.

Prof. Dr. Biçer, tedavisinin ardından bir gün sonra taburcu edildi.

2 şüpheli gözaltına alındı

Olayla ilgili çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, ağabey-kardeş olduğu öğrenilen 2 şüpheliyi yakalayıp, gözaltına aldı.

Dünya tıp literatürüne girdi

Öte yandan Prof. Dr. Murat Biçer, 2020 yılında genişliği normal seviyenin 5 katına ulaşan aort damarına yaptığı, asendan aort anevrizması ameliyatı ile dünya tıp literatürüne girmişti.

Prof. Dr. Biçer’in, yaptığı bu ameliyat dünyada ilk olma özelliğini taşıyor. Detayları ‘Brazilian Journal of Cardiovascular Surgery’ dergisinde yer alan ameliyattan sonra literatürde böylesi büyüklüğe ulaşan asendan aort anevrizması olmadığı için ameliyat şimdiye kadar dünya tıp literatüründe bildirilen en büyük genişlikteki asendan aort anevrizması olma özelliği taşıyor.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.