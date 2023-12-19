Bursa'nın İnegöl ilçesi Mahmudiye Mahallesi'nde iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan tartışma bir anda kavgaya dönüştü.
Kavgada tekmeler, yumruklar havada uçuştu.
Caddede devam eden kavgada şahıslardan biri tabancayla etrafa ateş etti.
Markete sığındılar
Kavga sırasında 3 genç, cadde üzerindeki markete sığındı.
Marketi basan kavganın diğer tarafındaki şahısları marketin sahibi Semih Ç. (30) püskürttü.
Silah sesinin ardından şahıslar geldikleri araçlarla bölgeden uzaklaşırken olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.
Yaşananlar kamerada
Gençlerin markete sığındığı, diğer şahısların marketi bastığı ve market sahibinin şahısları püskürtüp kavgayı sonlandırdığı anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Polis ekipleri şahısları yakalamak için çalışma başlattı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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