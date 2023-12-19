Bursa'da yaşanan silahlı kavga kameraya yansıdı Bursa'da iki grup arasındaki silahlı kavga ve ardından yaşanan arbede anları güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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İHA

Bursa'nın İnegöl ilçesi Mahmudiye Mahallesi'nde iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan tartışma bir anda kavgaya dönüştü.

Kavgada tekmeler, yumruklar havada uçuştu.

Caddede devam eden kavgada şahıslardan biri tabancayla etrafa ateş etti.

Markete sığındılar

Kavga sırasında 3 genç, cadde üzerindeki markete sığındı.

Marketi basan kavganın diğer tarafındaki şahısları marketin sahibi Semih Ç. (30) püskürttü.

Silah sesinin ardından şahıslar geldikleri araçlarla bölgeden uzaklaşırken olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Yaşananlar kamerada

Gençlerin markete sığındığı, diğer şahısların marketi bastığı ve market sahibinin şahısları püskürtüp kavgayı sonlandırdığı anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Polis ekipleri şahısları yakalamak için çalışma başlattı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)