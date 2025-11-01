Bursa'da yatarak motosiklet süren maganda kamerada

- Bir motosiklet sürücüsü Nilüfer ilçesinde, yoğun trafikte yatarak tehlikeli sürüş sergiledi.
- Bu hareketler hem kendisi hem de diğer sürücüler için tehlike oluşturdu.
- Olayın ardından polis, sürücüyü tespit etmek için çalışma başlattı.
Trafikte kurallara uymamak ciddi kayıplara sebep olabiliyor.
Bir anlık dikkatsizlik, kırmızı ışıkta geçmek, ehliyetsiz araç kullanmak, seyir halinde telefonla ilgilenmek gibi kural ihlalleri can yakabiliyor.
PLAKASIZ MOTOSİKLETİ YATARAK SÜRDÜ
Bunlara bir yenisi görenleri şoke eden bir motosikletlinin görüntüleriyle Bursa'dan eklendi.
Nilüfer ilçesinde plakasız bir motosiklet sürücüsü, yoğun trafikte motorunun üzerine yatarak araçların arasından hızla geçti.
GÖRÜNTÜLER YÜREKLERİ AĞIZLARA GETİRDİ
Sürücünün bu tehlikeli hareketleri yürekleri ağızlara getirdi.
Polis ekiplerinin, plakasız motosiklet sürücüsünü tespit etmek için çalışma başlattığı öğrenildi.