Bursa'da yatarak motosiklet süren maganda kamerada Nilüfer ilçesinde bir motosiklet sürücüsü, trafikte tehlikeli hareketler yaparak hem kendi canını hem de diğer sürücüleri tehlikeye attı. Motosikleti yatarak kullanan trafik magandası kameraya yansıdı.

Göster Hızlı Özet Bir motosiklet sürücüsü Nilüfer ilçesinde, yoğun trafikte yatarak tehlikeli sürüş sergiledi.

Bu hareketler hem kendisi hem de diğer sürücüler için tehlike oluşturdu.

Olayın ardından polis, sürücüyü tespit etmek için çalışma başlattı. AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin. Trafikte kurallara uymamak ciddi kayıplara sebep olabiliyor. Bir anlık dikkatsizlik, kırmızı ışıkta geçmek, ehliyetsiz araç kullanmak, seyir halinde telefonla ilgilenmek gibi kural ihlalleri can yakabiliyor. PLAKASIZ MOTOSİKLETİ YATARAK SÜRDÜ Bunlara bir yenisi görenleri şoke eden bir motosikletlinin görüntüleriyle Bursa'dan eklendi. Nilüfer ilçesinde plakasız bir motosiklet sürücüsü, yoğun trafikte motorunun üzerine yatarak araçların arasından hızla geçti. GÖRÜNTÜLER YÜREKLERİ AĞIZLARA GETİRDİ Sürücünün bu tehlikeli hareketleri yürekleri ağızlara getirdi. Polis ekiplerinin, plakasız motosiklet sürücüsünü tespit etmek için çalışma başlattığı öğrenildi. 3. Sayfa Haberleri Gaziantep'te 31 yıl hapis cezasıyla aranan şahıs yakalandı

Amasya'da damada takı yerine ayva taktı

31 ilde FETÖ operasyonu: 50 tutuklama