İHA
Bursa'nın Nilüfer ilçesinde korkunç bir kaza yaşandı.
Yaya geçidinden yolun karşısına geçmek isteyen bir vatandaş, araçların geçmesini bekledi.
Süratli otomobil çarptı
Çevre kontrolünü yaptıktan sonra hareket eden vatandaşa, hızla seyir halindeki otomobil çarptı.
Havada taklalar attı
Çarpmanın etkisiyle havada taklalar atarak yere düşen vatandaş, yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Sağlık ekipleri yaralanan vatandaşı, olay yerinde yaptıkları ilk müdahale sonrası hastaneye kaldırdı.
Kaza anbean güvenlik kamerasına yansırken, polis kaza ile ilgili tahkikat başlattı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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