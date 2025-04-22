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Bursa'da yayaya yol vermek için duran otomobile motosiklet çarptı

Bursa'da yayaya yol vermek için duran otomobile motosiklet çarptı İnegöl ilçesinde, yaya geçidinde yayaya yol vermek için duran otomobile arkadan çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı. Kaza anı, başka bir otomobilin araç kamerasına yansıdı.