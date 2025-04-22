DHA
Bursa'nın İnegöl ilçesinde Ömer Ö., yaya geçidine geldiğinde yayaya yol vermek için otomobilini durdurdu.
Bu sırada arkadan gelen Ümit Ü. yönetimindeki motosiklet, otomobile çarptı.
YARALI SÜRÜCÜ HASTANEYE KALDIRILDI
Kazada, savrulan motosikletin sürücüsü yaralandı.
Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından Ümit Ü., İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
KAZA ANI ARAÇ KAMERASIYLA GÖRÜNTÜLENDİ
Tedaviye alınan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaza, başka bir otomobilin araç kamerasına yansıdı.
Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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