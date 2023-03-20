Bursa'da yeğen cinayeti: Madde bağımlısı ve çok para istiyorlardı Yeğenleriyle bağ evinde tartıştıktan sonra silahla yaralarak ölümüne sebep olarak tutuklanan amca, yeğenlerinin madde kullandığı ve çok para istediğini ifade etti.

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde akıllara durgunluk veren bir cinayet yaşandı.

Geçen yıl haziran ayında bağ evinde Mehmet Gündüzeli ile yanına gelen para meselesi yüzünden husumetli olduğu yeğenleri Ferman(19) ve Şahin(22) Gündüzeli arasında tartışma çıktı.

Nabızların yükseldiği tartışma kavgaya dönüştü.

Yeğenlerini vurup kaçtı

Bunun üzerine Mehmet Gündüzeli, tabancayla yeğenlerini vurup kaçarken çevredekiler, silah seslerini duyup polise haber verdi.

Kardeşler hayatını kaybetti

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Gelen ambulansla Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Gündüzeli kardeşler, kurtarılamadı.

Otopsi yapıldı

Vücuduna 8 kurşun isabet eden Şahin Gündüzeli ile sol göğsünde tek kurşun yarası bulunan kardeşi Ferman Gündüzeli, yapılan otopsinin ardından toprağa verildi.

3 kişi gözaltına alındı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri cinayetlerden sonra kaçan Mehmet Gündüzeli ile kendisine yardımcı olduğu öne sürülen oğlu U.G. (21) ve yeğeni M.G.'yi (23) yakalayıp, gözaltına aldı.

"Çıkan kavga cinayetle sonuçlandı"

İfadesinde Nilüfer ilçesi Gölyazı Mahallesi ile Eskişehir'de yarış atı çiftliklerinin olduğunu söyleyen Mehmet Gündüzeli şöyle konuştu:

Yeğenim Şahin Gündüzeli, beni sürekli tehdit edip para istiyordu. Aramızda husumet bulunuyordu. Geçen hafta hakkında suç duyurusunda bulundum. Olay akşamı yanıma geldi. Yine tehdit edince aramızda çıkan kavga cinayetle sonuçlandı. Üzgünüm.

1'i tutuklanırken 2 kişi serbest kaldı

Mehmet Gündüzeli tutuklanırken, kendisine yardım ettiği öne sürülen oğlu U.G. adli kontrol şartıyla, yeğeni M.G. ise savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

Hakkında ‘kasten öldürme’ suçundan 2 kez müebbet hapis cezası istemiyle dava açılan Mehmet Gündüzeli’nin yargılanmasında başlandı.

"Yeğenim Şahin madde bağımlısıydı"

Bursa 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Mehmet Gündüzeli, Şahin ve Ferman Gündüzeli kardeşlerin anne ve babası ile sanık avukatı katıldı.

Emniyette verdiğini ifadesini tekrar Mehmet Gündüzeli, “Yeğenim Şahin madde bağımlısıydı. Benden sürekli para isteyip, tehdit ediyordu” dedi.

Yeğeninden uzaklaşmak istedi

Yeğeni Şahin’in evine de saldırdığını ve şikayetçi olduğunu belirten Gündüzeli, olaylardan uzaklaşmak için ailesiyle çiftliğine gittiğini söyledi.

"Elindeki silahı almaya çalışan Şahin'e de ateş ettim"

Kendisine telefon eden yeğenlerinin barışmak ve elini öpmek istediklerini belirtmesi üzerine buluşmak için konuştuklarını söyleyen Mehmet Gündüzeli yaşananlar şöyle ifade etti:

Alaattinbey'deki bağ evinde buluşalım’ dediler. Eşimi eve bıraktım, kardeşimi aradım. 'Benimle gel, güvenemiyorum, korkuyorum' dedim. Kardeşim, eşi ve oğlumla bağ evine gittik.



Bir süre sonra yeğenlerim de geldi. Şahin bana küfretti. 'Benden ne istiyorsun?' dedim. Ferman saygılıydı, onu uyarıyordu. Bir süre sonra Ferman'a, 'Arabadan soda getir' deyince tedirgin oldum.



Geldikleri araca giden Ferman, elindeki poşetten silah çekip ateş etti. Şahin 'Öldür' diyordu. Ferman'a bir el ateş ettim. Sonrasında onun elindeki silahı almaya çalışan Şahin'e de ateş ettim.



Kaçmaya başlayan Şahin'in arkasından gittim. Araca gelip torpidoyu açınca silah alacağı düşüncesiyle tekrar ateş ettim.

"Kafası iyi olunca amcasına sarıyordu"

Sanığın kardeşi Mesut Gündüzeli ise oğlu Şahin'in 16 yaşından beri madde bağımlısı olduğunu belirterek şu şekilde konuştu:

Madde bağımlılığı nedeniyle ağabeyimle onu hastaneye yatırdık. Kafası iyi olunca amcasına sarıyordu. Amcasıyla ne derdi vardı, bilmiyorum. Ağabeyimin, yeğenleriyle ilişkisi baba oğuldan öteydi. Sıkıntılı bir çocuktu. Sanıktan şikayetçi değilim.

Vücudunda amcasının dövleri vardı

Mehmet Gündüzeli’nin avukatı da müvekkilinin yeğenleriyle samimi bir ilişkisi olduğunu, Şahin'in kolunda ve göğsünde ‘Amcam’ ve ‘Değerli amcam’ yazan dövmelerin bulunduğunu belirtti.

Tapu meselesiyle kavga çıktı

Şahin Gündüzeli'nin müvekkilinden sürekli para istediğini, bu isteklerinin karşılandığını ancak son olarak müvekkiline ait olan oturdukları evin tapusunu istediği, amcasının bunu reddetmesi üzerine maktullerin amcalarını vurmayı planladıklarını kaydeden avukat, müvekkilinin tahliyesini isteyerek, olay yerinde keşif yapılması talep etti.

Duruşma ertelendi

Keşif yapılması talebini kabul eden mahkeme heyeti, Mehmet Gündüzeli’nin tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.