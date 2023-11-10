Bursa'da yerden 18 metre yükseklikte Ata'ya saygı duruşu Bursa'da aydınlatma direklerinde bakım yapan UEDAŞ teknikeri, sirenlerin çalmasıyla birlikte, yerden 18 metre yükseklikte Atatürk'e saygı duruşunda bulundu.

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DHA

Tüm yurtta olduğu gibi Bursa'da da saat 09.05’te hayat durdu.

Osmangazi ilçesi Merinos Mahallesi İzmir yolu üzerinde aydınlatma direklerinin bakımını yapan elektrik teknikeri, yerden 18 metre yükseklikte çalıştığı sırada siren seslerini duyunca, çalışmasını yarıda bırakarak saygı duruşuna geçti.

Ata'ya saygı duruşu...

Bu sırada otobüs bekleyen vatandaşlar ve yoldan geçen araç sürücüleri de araçlarını durdurarak saygı duruşunda bulundu.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)