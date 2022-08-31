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    Bursa'da yıldırımın düştüğü otobüs terminalinin çatısı çöktü

    AFAD'ın alarmıyla beklenen yağış sonrası caddeler ve sokaklar göle dönerken, otobüs terminaline de yıldırım düştü. Terminalin bir de çatısı çökerken, vatandaşların paniği kameraya yansıdı.
    • 31.08.2022 - 16:13
    • Güncelleme : 31.08.2022 - 21:34
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    Bursa'da yıldırımın düştüğü otobüs terminalinin çatısı çöktü

    Uyarılarla beklenen kuvvetli yağış, Bursa'da korkunç manzaralara neden oldu.

    Sağanak yağışın sele dönüşmesinin ardından gök gürültüsü ve şimşekler de bölgede etki gösterdi.

    Yağış, otobüs terminaline adeta felaketi getirdi.

    Terminale yıldırım düştü

    Yoğun yağış sebebiyle yolcular dışarı çıkamazken, seferler bir süre aksadı. Saat 15.15 sıralarında ise terminale yıldırım düştü. Yıldırım düşmesiyle birlikte terminalin çatısı kısmen çöktü.

    İHA muhabirinin kamerasına korku dolu anlar anbean yansırken, yaralı olduğu ihbarı üzerine ambulanslar bölgeye sevk edildi.

    Bursa'da yıldırımın düştüğü otobüs terminalinin çatısı çöktü VİDEO

    Bursa da yıldırımın düştüğü otobüs terminalinin çatısı çöktü #1

    Sağanak sadece 1 saat etki gösterdi

    Öte yandan yoğun yağış sebebiyle merkez Nilüfer ve Osmangazi ilçelerinde caddeler göle döndü. Bazı ağaçlar sel ve fırtına sebebiyle yıkıldı. Şehir merkezinde yoğun trafik oluştu. Gök gürültülü sağanak yağışın bir saat boyunca etkili olduğu belirtildi.

    Bursa da yıldırımın düştüğü otobüs terminalinin çatısı çöktü #2

    Bursa da yıldırımın düştüğü otobüs terminalinin çatısı çöktü #3

    Bursa da yıldırımın düştüğü otobüs terminalinin çatısı çöktü #4

    Bursa da yıldırımın düştüğü otobüs terminalinin çatısı çöktü #5


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