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- Bursa'da yıldırımın düştüğü otobüs terminalinin çatısı çöktü
Bursa'da yıldırımın düştüğü otobüs terminalinin çatısı çöktü
- 31.08.2022 - 16:13
- Güncelleme : 31.08.2022 - 21:34
Uyarılarla beklenen kuvvetli yağış, Bursa'da korkunç manzaralara neden oldu.
Sağanak yağışın sele dönüşmesinin ardından gök gürültüsü ve şimşekler de bölgede etki gösterdi.
Yağış, otobüs terminaline adeta felaketi getirdi.
Terminale yıldırım düştü
Yoğun yağış sebebiyle yolcular dışarı çıkamazken, seferler bir süre aksadı. Saat 15.15 sıralarında ise terminale yıldırım düştü. Yıldırım düşmesiyle birlikte terminalin çatısı kısmen çöktü.
İHA muhabirinin kamerasına korku dolu anlar anbean yansırken, yaralı olduğu ihbarı üzerine ambulanslar bölgeye sevk edildi.
Bursa'da yıldırımın düştüğü otobüs terminalinin çatısı çöktü VİDEO
Sağanak sadece 1 saat etki gösterdi
Öte yandan yoğun yağış sebebiyle merkez Nilüfer ve Osmangazi ilçelerinde caddeler göle döndü. Bazı ağaçlar sel ve fırtına sebebiyle yıkıldı. Şehir merkezinde yoğun trafik oluştu. Gök gürültülü sağanak yağışın bir saat boyunca etkili olduğu belirtildi.