Haberler

3. Sayfa Haberleri

Bursa'da yıldırımın düştüğü otobüs terminalinin çatısı çöktü

Bursa'da yıldırımın düştüğü otobüs terminalinin çatısı çöktü

AFAD'ın alarmıyla beklenen yağış sonrası caddeler ve sokaklar göle dönerken, otobüs terminaline de yıldırım düştü. Terminalin bir de çatısı çökerken, vatandaşların paniği kameraya yansıdı.