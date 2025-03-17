Bursa'da sürücülerin yol verme kavgasına mahalleli de dahil oldu

İHA
Bursa'nın Yıldırım ilçesinde gece saatlerinde iki sürücü arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı.
Sürücüler arasındaki tartışmada seslerin yükselmesiyle kavgaya dönüşürken mahalleli de sokaklara döküldü.
KAVGA BÜYÜDÜ
Kavga çevredeki vatandaşların da müdahalesiyle büyüdü.
İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Jandarma ekipleri, kavgayı ayırarak güvenlik önlemi aldı.
Kavgada yaralanan olmazken, olayla ile ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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