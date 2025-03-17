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Bursa'da sürücülerin yol verme kavgasına mahalleli de dahil oldu

Bursa'da sürücülerin yol verme kavgasına mahalleli de dahil oldu Yıldırım ilçesinde iki sürücü arasında çıkan kavga, mahallelinin de dahil olmasıyla büyüdü. Tarafları jandarmanın ayırdığı kavga hakkında soruşturma başlatıldı.