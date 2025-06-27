Bursa'da yolun karşısına geçmeye çalışan kadına otomobil çarptı

Bursa merkez Osmangazi ilçesi Ankara Yolu Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, iddiaya göre bir kadın, yol üstündeki üst geçidi kullanmak istemedi.
Karşıdan karşıya geçmek isteyen kadına, bu sırada seyir halindeki otomobil çarptı.
YARALI KADIN HASTANEYE KALDIRILDI
Otomobilin çarptığı kadın metrelerce savruldu.
Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralı kadın, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
DURUMU CİDDİYETİNİ KORUYOR
Kadının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.