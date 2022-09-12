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    Bursa'da eski ve yeni sevgilinin kavgası kamerada

    Terminalde eski sevgilisiyle karşılaşan şahıs, genç kızın yanında yeni sevgilisini görünce öfkelendi. Bunun üzerine taraflar arasında tansiyon yükseldi.
    • 12.09.2022 - 10:34
    • Güncelleme : 12.09.2022 - 10:55
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    Bursa'da eski ve yeni sevgilinin kavgası kamerada

    Şehirler arası otobüs terminalinde yumruk yumruğa kavga çıktı...

    Bursa'da yaşanan olayda bir genç, terminalde tesadüfen eski sevgilisiyle karşılaştı.

    Tansiyon yükseldi

    Genç kızın yanında yeni sevgilisini gören öfkeli şahıs, yanlarına giderek laf attı.

    Bunun üzerine tartışmaya başlayan eski ve yeni sevgili, tansiyonun yükselmesiyle yumruk yumruğa kavga etmeye başladı.

    Bursa'da eski ve yeni sevgilinin kavgası kamerada VİDEO

    O anlar kaydedildi

    İHA'nın aktarımına göre; bir süre birbirlerine acımasızca vuran taraflar, çevredekilerin müdahalesiyle ayrıldı.

    O anlar, terminaldeki bir vatandaş tarafından kaydedildi. Görüntülerde genç kızın, tarafları ayırmak için çaba sarf ettiği görüldü.

    Bursa da eski ve yeni sevgilinin kavgası kamerada #1

    Bursa da eski ve yeni sevgilinin kavgası kamerada #2

    Bursa da eski ve yeni sevgilinin kavgası kamerada #3

    Bursa da eski ve yeni sevgilinin kavgası kamerada #4

    Bursa da eski ve yeni sevgilinin kavgası kamerada #5

    Bursa da eski ve yeni sevgilinin kavgası kamerada #6


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