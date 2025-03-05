Bursa'da yürüdüğü kaldırımda fenalaşıp yere düştü: Hayatını kaybetti

İHA

Bursa'da üzücü olay...

Yıldırım ilçesi Eğitim Mahallesi Profesör Tezok Caddesi'nde kaldırımda yürüyen 60 yaşındaki R.B., geçirdiği fenalık sonrası dengesini kaybedip, yüzüstü beton zemine düştü.

KURTARILAMADI

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaşlı adam, sevk edildiği Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

TAHKİKAT BAŞLATILDI

Olayla ilgili polis ekipleri tarafından geniş çaplı bir tahkikat başlatıldı.