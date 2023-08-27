Bursa'da yüzme hakemi arkadaşlarıyla girdiği suda boğuldu Son günlerde yaşanan boğulma vakalarında 8 ve 80 yaşında olan iki kişinin boğulmasının ardından Türkiye Yelken Federasyonuna bağlı yüzme hakeminin de cansız bedenine ulaşıldı.

İHA

Sıcak havaların etkisini göstermeye devam etmesiyle vatandaşların serinlemek için deniz ve sulak alanları tercih ediyor.

Bunun ardından dikkatsiz yüzücülerin yanlış hareketleri olumsuz sonuçlara sebep veriyor.

Olayların adresi bu kez Bursa'nın İznik ilçesi oldu.

İznik Gölü'nde geçtiğimiz günlerde ailesiyle birlikte piknik yapmaya gelen Yusuf Akdeniz (8), boğuldu.

Ertesi gün yine serinlemek için göle giren 80 yaşındaki Ahmet Kavas hayatını kaybetti.

Yüzme hakemi boğuldu

Dalgıç ekiplerinin arama çalışmaları sonrası cesetleri bulunan iki kişiden sonra bu kez de Yüzme hakemi Feridun Ulu (60) arkadaşlarının da bulunduğu tekneden İznik Gölü'ne girdi.

Fakat bir süre sonra kendisinden haber alamayan arkadaşları durumu Jandarma ekiplerine bildirdi.

24 saat sonra cansız bedeni bulundu

İhbar üzerine bölgede bot ile arama kurtarma çalışması başlatan jandarma ekipleri 24 saat sonra Ulu’nun cansız bedenine ulaştı.

Dünden beri aramalarını aralıksız sürdüren İznik İlçe Jandarma Bot Komutanlığı ekibi, SONAR cihazından kayıp adamın cansız bedenini tespit etti.

Deniz polisi cesedi gölden çıkardı. İznik Devlet Hastanesine kaldırılan Ulu'nun kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılacak.