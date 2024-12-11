Bursa'da zemin etüdü yapan işçiler tesadüfen doğalgaz buldu

İHA

Bursa'nın Karacabey ilçesi Uluabat köyü Aktaş mevkiinde bulunan bir ketçap fabrikasının depo kısmında zemin etüdü yapan kepçe operatörü Emrah Us, yaklaşık 20 metre kazı yaptıktan sonra suyla karışık gaz çıktığını fark etti.

Kepçe operatörü hemen yetkililere haber verdi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve BOTAŞ ekipleri geldi.

ZEMİN ETÜDÜ YAPARKEN DOĞALGAZ BULUNDU

İnceleme yapan ekipler, çıkan gazın yüzde 80 doğalgaz olduğunu tespit etti.

Kısmi olarak çalışma yapan ekipler, işlemlerinin ardından şantiye alanından ayrıldı.

Bazı vatandaşlar da yanan doğalgazın etrafında toplanıp ısınmaya başladı.

52 SAATTİR YANIYOR

Odunla ısınan ve doğalgaz altyapısı bulunmayan Uluabat Köyü Muhtarı Ramazan Hamamcı, “Ekipler burada çalışma yaptı ama bir süre sonra gittiler. Buradaki gaz yaklaşık 52 saattir yanıyor. Burada bir facia olsa bunun hesabını kim verecek. Daha önce de köyde birkaç noktada benzer olaylar oldu. Bizim köyde doğalgaz bulunmuyor. Petrol boru ve gaz boru hattı da farklı güzergahta.” dedi.

"İNCELEME YAPTILAR, YÜZDE 80 DOĞALGAZ OLDUĞUNU TESPİT ETTİLER"

Doğalgaz bulan işçi Emrah Us ise, “Şantiye alanının depo kısmını ayarlamak için zemin etüdü yapıyordum. Yaklaşık 20 metre kazdıktan sonra suyla karışık bir gazın çıktığını fark ettim. Önce su sifon yapıyor sandım ama yoğunlaşınca kağıt attım. Yanmaya başlayınca yetkililere haber verdim. Burada inceleme yaptılar, yüzde 80 doğalgaz olduğunu tespit ettiler.” diye konuştu.