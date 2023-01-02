Haberler

3. Sayfa Haberleri

Bursa'da zift deposu alev alev yandı

Bursa'da zift deposu alev alev yandı

Bölgede bulunan zift deposunda, henüz belirlenemeyen bir nedenle sabaha karşı yangın çıktı. Ekipler, alevleri 2 saatin ardından kontrol altına aldı.