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- Bursa'da zift deposu alev alev yandı
Bursa'da zift deposu alev alev yandı
Bölgede bulunan zift deposunda, henüz belirlenemeyen bir nedenle sabaha karşı yangın çıktı. Ekipler, alevleri 2 saatin ardından kontrol altına aldı.
- 02.01.2023 - 08:35
- Güncelleme : 02.01.2023 - 09:03
Bursa'nın Yıldırım ilçesinde gece saatlerinde hareketli dakikalar yaşandı.
Bölgede bulunan bir zift deposu, henüz belirlenemeyen bir nedenle alevlere teslim oldu.
2 saatte söndürüldü
Kısa sürede büyüyen yangın, korkuya neden oldu.
İhbar üzerine depoya çok sayıda itfaiye ekibi gönderildi. Ekipler, 2 saat süren müdahale ile alevleri kontrol altına aldı.
Yangının çıkış nedeni araştırılıyor
DHA'nın aktarımına göre; soğutma işlemlerinin sürerken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Bursa'da zift deposu alev alev yandı VİDEO