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    Bursa'da zift deposu alev alev yandı

    Bölgede bulunan zift deposunda, henüz belirlenemeyen bir nedenle sabaha karşı yangın çıktı. Ekipler, alevleri 2 saatin ardından kontrol altına aldı.
    • 02.01.2023 - 08:35
    • Güncelleme : 02.01.2023 - 09:03
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    Bursa'da zift deposu alev alev yandı

    Bursa'nın Yıldırım ilçesinde gece saatlerinde hareketli dakikalar yaşandı.

    Bölgede bulunan bir zift deposu, henüz belirlenemeyen bir nedenle alevlere teslim oldu.

    2 saatte söndürüldü

    Kısa sürede büyüyen yangın, korkuya neden oldu.

    İhbar üzerine depoya çok sayıda itfaiye ekibi gönderildi. Ekipler, 2 saat süren müdahale ile alevleri kontrol altına aldı.

    Bursa da zift deposu alev alev yandı #1

    Yangının çıkış nedeni araştırılıyor

    DHA'nın aktarımına göre; soğutma işlemlerinin sürerken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

    Bursa'da zift deposu alev alev yandı VİDEO

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