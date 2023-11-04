İHA
Bursa'nın İnegöl ilçesi Sinanbey Mahallesi'nde seyir halinde olan sürücü Ümithan Ç. (22) yönetimindeki hafif ticari araç, kırmızı ışıkta geçen Vedad B. (43) idaresindeki otomobil ile çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobil kavşakta beklemekte olan Seyhan G.'nin (39) kullandığı otomobile çarparak durabildi.
3 kişi yaralandı
Kaza sonucu sürücüler yaralandı.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındılar.
Polis ekipler kazayla ilgili soruşturma başlattı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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