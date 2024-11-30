Bursa'da zincirleme kaza: Polis çift yaralandı

Bursa'nın Orhangazi ilçesi istikametinden İznik istikametine gitmekte olan polis memuru Muhammet Emin D. (22) yönetimindeki otomobil, arka lambaları yanmayan Burhan K. (46) yönetimindeki traktörün römorkuna çarptı.
Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil, karşı yönden gelen İskender S. (39) yönetimindeki kamyonetle kafa kafaya çarpıştı.
POLİS ÇİFT YARALANDI
Kazada polis memuru Muhammet Emin D. ve eşi Gülden D. (20) yaralanırken ihbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kaza yerinde ilk müdahalesi yapılan çift, Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Tedaviye alınan polis memuru çiftin durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Öte yandan kaza sonrası traktörün römorkundaki zeytinler yola saçılırken Orhangazi- İznik kara yolu jandarma kontrolünde belirli bir süre sonra trafiğe açıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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