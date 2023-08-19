Bursa'da Osmangazi ilçesi Küçükbalıklı Mahallesi Şanlı Caddesi'ndeki iki katlı fabrikada henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Alevler kısa sürede büyüyerek binayı sardı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.￼
Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin yanı sıra Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin de katıldığı müdahale sırasında fabrikadaki elektrik trafosunda aralıklarla patlamalar yaşandı.
Çevrenin elektriği kesilerek tedbir alındı
Elektrik dağıtım firması ekipleri, çevredeki elektrik akışını kesti.￼
Yangın çevreden izlendi
İçinde kimsenin bulunmayan fabrikadan çıkan alevler, çevredeki birçok noktadan görüldü.
Yangın 2 saat içinde kontrol altına alındı
Alevlerin bitişikteki binalara sıçramaması için yoğun çaba sarf eden ekipler, yangını 2 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına aldı.
Soğutma çalışmaları devam etti
Ekiplerin fabrikadaki soğutma çalışmalarının sabaha kadar süreceği öğrenildi.