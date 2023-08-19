Bursa'daki ahşap kapı fabrikasında alevler kontrol altında Bursa'nın Orhangazi ilçesinde bir ahşap kapı fabrikasında yangın çıktı. Çevreden izlenebilen ve zaman zaman parlamalar yaşanan yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

AA

Bursa'da Osmangazi ilçesi Küçükbalıklı Mahallesi Şanlı Caddesi'ndeki iki katlı fabrikada henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Alevler kısa sürede büyüyerek binayı sardı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.￼

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin yanı sıra Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin de katıldığı müdahale sırasında fabrikadaki elektrik trafosunda aralıklarla patlamalar yaşandı.

Çevrenin elektriği kesilerek tedbir alındı

Elektrik dağıtım firması ekipleri, çevredeki elektrik akışını kesti.￼

Yangın çevreden izlendi

İçinde kimsenin bulunmayan fabrikadan çıkan alevler, çevredeki birçok noktadan görüldü.

Yangın 2 saat içinde kontrol altına alındı

Alevlerin bitişikteki binalara sıçramaması için yoğun çaba sarf eden ekipler, yangını 2 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına aldı.

Soğutma çalışmaları devam etti

Ekiplerin fabrikadaki soğutma çalışmalarının sabaha kadar süreceği öğrenildi.