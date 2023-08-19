AA

Bursa'da Osmangazi ilçesi Küçükbalıklı Mahallesi Şanlı Caddesi'ndeki iki katlı fabrikada henüz bilinmeyen nedenle çıktı.

Alevler kısa sürede büyüyerek binayı sardı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.￼

Büyükşehir Belediyesi'nin yanı sıra Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin de katıldığı müdahale sırasında fabrikadaki elektrik trafosunda aralıklarla patlamalar yaşandı.

Çevrenin elektriği kesilerek tedbir alındı

Elektrik dağıtım firması ekipleri, çevredeki elektrik akışını kesti.￼

Yangın çevreden izlendi

İçinde kimsenin bulunmayan fabrikadan çıkan alevler, çevredeki birçok noktadan görüldü.

Bursa'da ahşap kapı fabrikasında çıkan yangın kontrol altında

Yangın 2 saat içinde kontrol altına alındı

Alevlerin bitişikteki binalara sıçramaması için yoğun çaba sarf eden ekipler, yangını 2 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına aldı.

Soğutma çalışmaları devam etti

Ekiplerin fabrikadaki soğutma çalışmalarının sabaha kadar süreceği öğrenildi.