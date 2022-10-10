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    Bursa’daki bir camiye dadanan hırsızlar cemaati bezdirdi

    Bir caminin çeşme ve tuvalet muslukları 8’inci kez çalındı. Cemaat abdest alamaz, tuvalete giremez hale geldi. Camiye son giren hırsız, muslukları yerinde göremeyince imamın dolabını talan etti.
    • 10.10.2022 - 09:46
    • Güncelleme : 10.10.2022 - 11:08
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    Bursa’daki bir camiye dadanan hırsızlar cemaati bezdirdi

    Bursa’nın Osmangazi ilçesi Doğanbey Mahallesi’ndeki Kefensüzen Camii’ne akşam saatlerinde giren kimliği belirsiz sırt çantalı hırsız, önce çantasını kadınların namaz kılması için ayrılan perde ile çevrilmiş bölüme bıraktı ardından imama ait dolaba yöneldi.

    Bir süre uğraştıktan sonra dolabı açan hırsız, imamın özel eşyalarını alıp çantasına doldurdu.

    Hırsızlık kamerada

    Daha sonra hutbe bölümüne yönelen hırsız, buradan da üzerinde Hz. Muhammed’in (s.av.) isminin yazılı olduğu levhayı çantasına koyup, camiden ayrıldı.

    Camideki hırsızlık olayı kameralara anbean yansıdı.

    Bursa’daki bir camiye dadanan hırsızlar cemaati bezdirdi ViDEO

    İmam görüntülerle tespit etti

    Caminin yeni atanan vekil imam hatibi İbrahim Bürcü, öğle namazı için camiye geldiğinde zorlanmış olan dolaptan kendisine ait eşyaların alındığını fark edince hemen güvenlik kamera kayıtlarını izledi.

    Kayıtlardan hırsızlığı gören imam, polisi arayarak ihbarda bulundu.

    Yardım istedi

    Bürcü, caminin bahçe kısmındaki son cemaat yerinin açık olması sebebiyle camiyi hiç kilitlemediklerini, bu yüzden hırsızlık olaylarının çok olduğunu dile getirdi.

    İmam, yetkililerden o alanın kapatılması için yardım istedi.

    Birçok kez çalınıp belediye ekiplerince takılan muslukları yeniden çalınır diye takamadığını da söyleyen Bürcü, “Muslukları da çalan bu hırsız, musluklar takıldı mı diye girip kontrol ediyor. Takılmadığını görünce çıkıyor.” dedi.

    Bursa’daki bir camiye dadanan hırsızlar cemaati bezdirdi #1

    Musluklar 8’inci kez çalındı

    Öte yandan bu camideki ilk hırsızlık da değil…

    Caminin abdest alınan kısmı ile tuvaletlerindeki musluklar, hırsızlar tarafından 8’inci kez yerinden sökülüp çalındı.

    Bursa’daki bir camiye dadanan hırsızlar cemaati bezdirdi #2

    Muslukları takmak için getirdiği anahtar da gitti

    Cami cemaatini abdest alamaz, tuvalete gidemez hale getiren hırsızlar artık vatandaşları canından bezdirdi.

    Hırsızlık olaylarına isyan eden cami cemaatinden Yüksel Çınartepe, “Abdest aldığımız çeşmeleri 8’inci kez çaldılar. Son olaydan sonra muslukları takmak için iş yerimden çeşme anahtarı getirmiştim onu da çalmışlar. Camide abdest alamaz hale geldik. Yetkilerden yardım bekliyoruz.” dedi.

    İHA’nın haberine göre polis, olayla ilgili tahkikat başlattı.

    Bursa’daki bir camiye dadanan hırsızlar cemaati bezdirdi #3

    Bursa’daki bir camiye dadanan hırsızlar cemaati bezdirdi #4


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