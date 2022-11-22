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    Bursa’daki cinayeti itiraf etti: Annemi taciz ediyordu

    Evinin önünde komşusunun silahlı saldırısına uğrayan 2 çocuk babası, hayatını kaybetti. Cinayeti itiraf eden katilin, gerekçe olarak taciz iddiasında bulunduğu öğrenildi.
    • 22.11.2022 - 08:50
    • Güncelleme : 22.11.2022 - 09:23
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    Bursa’daki cinayeti itiraf etti: Annemi taciz ediyordu

    Bursa’nın Gemlik ilçesinde çalıştığı lojistik firmasındaki gece vardiyasından çıkan 2 çocuk babası 37 yaşındaki Emrah Atmaca, dün saat 07.00 sıralarında Balıkpazarı Mahallesi’ndeki evinin önüne geldiğinde 33 yaşındaki komşusu Hüseyin Ünal tabancayla ateş açtı.

    Göğsüne 4 kurşun isabet eden Atmaca, kanlar içerinde yere yığıldı.

    Kurtarılamadı

    Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    DHA’nın haberine göre; ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Emrah Atmaca, kaldırıldığı Gemlik Devlet Hastanesi’nde doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

    "Annemi taciz ediyordu"

    Evinin önünde beklediği Emrah Atmaca’yı tabancayla vurarak öldüren Hüseyin Ünal, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

    Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Ünal’ın ifadesinde, Emrah Atmaca’yı, annesini taciz ettiği gerekçesiyle öldürdüğü ve cinayeti planladığını söylediği öğrenildi.

    Bursa’daki cinayeti itiraf etti: Annemi taciz ediyordu #1


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