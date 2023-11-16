İHA
Dünyaevine giren çiftlerin en mutlu gününe, konvoydaki silah dehşeti gölge düşürüyor.
Öyle ki bu zamana kadar maganda kurşunundan çıkan kurşunlar birçok kişiyi hayattan kopardı.
Olaya bir örnek bu kez de Bursa'dan geldi.
Tünelde tehlike arttı
Merkez Yıldırım ilçesinde trafikte ilerleyen düğün konvoyu, klakson çalarak çevredekileri rahatsız etti.
Otosansit Kavşağı yakınlarındaki tünele girdiklerindeyse tehlike büyüdü.
Peş peşe ateş etti
Araçtan çıkarılan silah havaya doğrultuldu ve bir anda arka arkaya ateşlendi.
O esnada seyir halinde olan bazı araçlar ani fren yaptı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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