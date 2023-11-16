Bursa'daki düğün konvoyunda maganda dehşeti: Tünelde peş peşe sıktı Yıldırım ilçesindeki bir düğün konvoyunda bulunan şahıslar tehlike saçtı. Tünele giren araçlardan bir anda havaya ateş açılmaya başlandı.

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İHA

Dünyaevine giren çiftlerin en mutlu gününe, konvoydaki silah dehşeti gölge düşürüyor.

Öyle ki bu zamana kadar maganda kurşunundan çıkan kurşunlar birçok kişiyi hayattan kopardı.

Olaya bir örnek bu kez de Bursa'dan geldi.

Tünelde tehlike arttı

Merkez Yıldırım ilçesinde trafikte ilerleyen düğün konvoyu, klakson çalarak çevredekileri rahatsız etti.

Otosansit Kavşağı yakınlarındaki tünele girdiklerindeyse tehlike büyüdü.

Peş peşe ateş etti

Araçtan çıkarılan silah havaya doğrultuldu ve bir anda arka arkaya ateşlendi.

O esnada seyir halinde olan bazı araçlar ani fren yaptı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)