Bursa'daki gece kulübü sahibi cinayetinden yeni detaylar Gece kulübü sahibi Bülent Karakuş, ortak iş yaptığı Ertuğrul Erdoğan tarafından feci şekilde darbedildikten sonra öldürüldü. Adliyeye sevk edilen Erdoğan'ın, saldırı anlarını sosyal medya hesabından paylaştığı ortaya çıktı.

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DHA

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde dehşet bir olay yaşandı.

Gece kulübü işletmecisi Bülent Karakuş (43), Çamlıca Parkı’nın otopark bölümünde bulunan otomobiline doğru yürürken yanına yaklaşan araçtan inen kişi tarafından dayak yemeye başladı.

Tabancanın kabzasıyla yüzüne defalarca vurdu

Çevredekilerin tepki gösterdiği şüpheli, tabancanın kabzasıyla defalarca yüzüne vurduğu Karakuş’un başına ateş ederek olay yerinden otomobille kaçtı.

Hayatını kaybetti

İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, Karakuş’un hayatını kaybettiğini belirledi.

Bülent Karakuş’un cesedi, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu’nun morguna kaldırıldı.

Saldırganın kimliği belirlendi

Olayla ilgili inceleme başlatan polis, şüphelinin Ertuğrul Erdoğan (22) olduğunu belirledi.

Kaçtığı araç olay yerinden yaklaşık 2 kilometre uzaklıkta Misi Mahallesi mevkiinde terk edilmiş halde bulunan şüpheli ile olay yerine birlikte gittiği Y.T. (25) ve B.G. (21), İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

"Ortak iş yaptık, evimi vermedi"

Emniyetteki sorgusunda suçunu itiraf eden Ertuğrul Erdoğan, Bülent Karakuş ile ortak iş yaptığını ve kendisine karşılığında ev almak için aracını verdiğini söyledi.

Yaptıkları ticaretin karşılığında evini alamadığını belirten Erdoğan’ın, Karakuş’u, Çamlıca Parkı’nın otoparkına çağırıp buluşmak istediğini söylediği ve olay yerine Y.T. ve B.G. ile gittiği ifade edildi.

Darbettiği anları sosyal medya hesabından paylaştı

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken, Ertuğrul Erdoğan’ın darp anını sosyal medya hesabından canlı olarak yayınladığı ortaya çıktı.

Görüntülerde Erdoğan’ın, Bülent Karakuş’u silahın kabzasıyla dövdüğü, yerde baygın halde yatarken yüzüne defalarca vurduğu ve küfrettiği görüldü.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)