Çay taşıyan gencin buzlanmadan dolayı dengesini kaybederek düştüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Ülkenin dört bir yanında etkisini gösteren soğuk havalar, Bursa'da da yoğun kar ve buzlanma şeklinde görüldü.

Bursa İnegöl'ün Mesudiye Mahallesi'nde faaliyet gösteren 2. el araç satışının yapıldığı Galericiler Sitesi'nde bir genç, iş yerine tepsiyle çay götürdü.

DÜŞME ANI KAMERADA

Genç, boş olan bardakları tepsiye koyup taşıdığı sırada yol üzerinde buzlanmadan dolayı dengesini kaybederek düştü.

O anlar iş yerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Bursa'daki genç, çay taşırken buzda kaydı VİDEO









