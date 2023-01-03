- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Bursa'daki halk otobüsü kül oldu
Bursa'daki halk otobüsü kül oldu
İnegöl ilçesinde park halinde duran halk otobüsü bir anda yanmaya başladı. Ekiplerin müdahale ettiği otobüs kullanılamaz hale geldi.
- 03.01.2023 - 11:34
Bursa'nın İnegöl ilçesinde panik anları yaşandı.
Tahtaköprü Mahallesi Hacı Ahmet Sokak'ta, İbrahim Bayram'a ait park halindeki 16 TH 098 plakalı özel halk otobüsü, bir anda yanmaya başladı.
Otobüs kül oldu
Yangın, çevredekilerin ihbarıyla gelen itfaiye ekiplerince yangın söndürüldü.
DHA'nın haberine göre, halk otobüsü hurdaya döndü.
Çevrede kısa süreli paniğe neden olan yangın anı, cep telefonu kamerasıyla görüntülenirken, çıkış nedeni araştırılıyor.