Bursa’daki hastanede kalan evsiz, doktor ilaç yazmayınca kendini yaktı

Bursa’nın Yıldırım ilçesi Mimarsinan Mahallesi’nde bulunan Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde kalan evsiz Ahmet Y. (57), doktora ilaç yazdırmak istedi.
Kendini yaktı
Doktorun ilacı yazmaması üzerine öfkelenen Ahmet Y., hastanede çakmak ile bir anda kendini yaktı.
Güvenlik görevlileri söndürdü
Kısa sürede elbiseleri yanan Ahmet Y.’nin yardımına orada bulunan güvenlik görevlileri yetişerek yangın tüpleri ile söndürdü.
Soruşturuluyor
Kendini yaktığı hastanede tedavi altına şahıs, tedavisinin ardından taburcu oldu.
Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.