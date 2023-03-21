Bursa’daki hastanede kalan evsiz, doktor ilaç yazmayınca kendini yaktı

Bursa’nın Yıldırım ilçesi Mimarsinan Mahallesi’nde bulunan Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde kalan evsiz Ahmet Y. (57), doktora ilaç yazdırmak istedi.

Kendini yaktı

Doktorun ilacı yazmaması üzerine öfkelenen Ahmet Y., hastanede çakmak ile bir anda kendini yaktı.

Güvenlik görevlileri söndürdü

Kısa sürede elbiseleri yanan Ahmet Y.’nin yardımına orada bulunan güvenlik görevlileri yetişerek yangın tüpleri ile söndürdü.

Soruşturuluyor

Kendini yaktığı hastanede tedavi altına şahıs, tedavisinin ardından taburcu oldu.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.