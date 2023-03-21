Bursa’daki hastanede kalan evsiz, doktor ilaç yazmayınca kendini yaktı Doktora ilaç yazdırmak isteyen ancak doktorun yazmaması üzerine öfkelenen ve hastanede kalan evsiz, kendini yaktı. Yanan evsizi, güvenlik görevlileri söndürdü.

Bursa’nın Yıldırım ilçesi Mimarsinan Mahallesi’nde bulunan Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde kalan evsiz Ahmet Y. (57), doktora ilaç yazdırmak istedi. Kendini yaktı Doktorun ilacı yazmaması üzerine öfkelenen Ahmet Y., hastanede çakmak ile bir anda kendini yaktı. Güvenlik görevlileri söndürdü Kısa sürede elbiseleri yanan Ahmet Y.’nin yardımına orada bulunan güvenlik görevlileri yetişerek yangın tüpleri ile söndürdü. Soruşturuluyor Kendini yaktığı hastanede tedavi altına şahıs, tedavisinin ardından taburcu oldu. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.